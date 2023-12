NAKHON RATCHASIMA (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Seconda medaglia in due giorni per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nakhon Ratchasima, ancora una volta a firma di Rossana Pasquino, stavolta in versione spadista. Nell’ultima gara del 2023 in Thailandia, è bis di bronzo per la “prof” campana che, dopo il terzo posto nella sciabola, conquista nuovamente il terzo gradino del podio nella spada categoria B. Nella stessa competizione si ferma ad un passo dalla “zona medaglie” Julia Markowska. Chiude tra i “top 8” anche Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B. Ancora una grande gara per Rossana Pasquino che fa “doppietta” di bronzo in Thailandia. L’azzurra, seconda testa di serie del tabellone, ha vinto d’autortà il primo match negli ottavi di finale contro la britannica Moore per 15-4. Nei quarti di finale successo per l’atleta delle Fiamme Oro sulla cinese Ao con il punteggio di 15-11, che è valso la certezza del podio. Lo stop per Pasquino è arrivato in semifinale con la cinese Xiao, dopo un match combattutissimo e vinto dall’asiatica con il risultato 15-13. Una medaglia però molto dolce per Rossana sulla strada verso le Paralimpiadi di Parigi 2024. Ottima prova anche per Julia Markowska. L’azzurra delle Fiamme Oro ha vinto il suo turno dei 32 contro la thailandese Seepak per 15-5. Negli ottavi un successo pesante per la classe ’99 che ha superato la numero 3 del tabellone, la giapponese Sakurai per 15-9. Nei quarti di finale la sconfitta contro la cinese Xiao sempre per 15-9, che ha dirottato Julia Markowska in 8^ posizione. Nella stessa prova 14^ Alessia Biagini. Sesto posto per Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto il suo primo match di eliminazione diretta negli ottavi di finale contro l’ucraino Serozhenko per 15-12. Nei quarti di finale è però arrivata la sconfitta per l’azzurro superato dal cinese Jie Zhang con il punteggio di 15-7. Nella sciabola maschile A, nono posto per Matteo Dei Rossi. L’atleta della Scherma Treviso M° Ettore Geslao è entrato in gara nel turno dei 32 dove ha avuto la meglio sul coreano Lee per 15-4. Lo stop è arrivato agli ottavi contro il cinese Li che si è imposto in un match molto tirato per 15-12. Sfortunato Edoardo Giordan che, da numero 1 del tabellone, non è salito in pedana perchè febbricitante. Domani la terza giornata di gare, l’ultima a livello individuale nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nakhon Ratchasima. In pedana il fioretto femminile B con Alessia Biagini impegnata e la spada maschile A con Matteo Dei Rossi e Edoardo Giordan (del quale saranno valutate le condizioni) alle ore 3 italiane. Dalle 7 spazio per il fioretto femminile A, con Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia, e per la spada maschile B che vedrà in pedana Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

