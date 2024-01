CARDIFF (GALLES) (ITALPRESS) – Ancora due medaglie per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Cardiff. Nella seconda giornata di gare sono di bronzo le prove di Rossana Pasquino nella sciabola femminile B e di Matteo Dei Rossi nella spada maschile A. La spedizione azzurra sale così a tre podi dopo l’argento di Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B di ieri. Sale ancora una volta sul podio Rossana Pasquino a pochi mesi dalla doppia medaglia nei Campionati del Mondo di Terni 2023. La sciabolatrice campana ha iniziato la sua gara negli ottavi di finaler superando per 15-4 la tedesca Hutter. Nei quarti l’atleta delle Fiamme Oro ha avuto poi la meglio sull’ucraina Doloh con il punteggio di 15-3. In semifinale lo stop contro la cinese Xiao (poi vincitrice) che ha così portato la “prof” Pasquino sul terzo gradino del podio. Nella stessa gara 10^ Julia Anna Markowska ad un passo dalle migliori 8. Grande prestazione anche per Matteo Dei Rossi, terzo tra gli spadisti categoria A. Il veneto ha superato nei primi due incontri della giornata l’indiano Rao 15-7 e il polacco Tender 15-7. Nei quarti di finale grande vittoria dell’atleta della Scherma Treviso M° Ettore Geslao che ha battuto con il punteggio di 15-10 il francese Luca Platania Parisi conquistandosi la certezza della medaglia. In semifinale Dei Rossi è stato superato, per appena 2 stoccate, dal numero 1 del ranking mondiale Piers Gilliver per 15-13 (l’inglese ha poi conquistato la medaglia d’oro). Nella stessa prova 5° Emanuele Lambertini che si è fermato ad un passo dal podio causa la sconfitta per 15-11 contro il cinese Gang Sun (argento). Decimo classificato Edoardo Giordan. Una stoccata ha diviso Loredana Trigilia da un posto tra le migliori 8 nella sciabola femminile A. La portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa è stata superata dalla georgiana Zadishvili negli ottavi di finale classificandosi 10^. Nella stessa prova 17^ posizione per Andreea Ionela Mogos.

Nella spada maschile B 16° Gianmarco Paolucci, 20° Michele Massa e 25° Davide Costi. Domani terza ed ultima giornata di gare individuali nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Cardiff. Alle ore 10.30 (orario italiano) il via della spada femminile B con Alessia Biagini, Julia Anna Markowska e Rossana Pasquino. In contemporanea anche la partenza del fioretto maschile A con Matteo Betti ed Emanuele Lambertini. Dalle 15.30 spazio al fioretto maschile B con Marco Cima e Michele Massa.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

