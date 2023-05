ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – La notte italiana in Messico regala la medaglia di bronzo di Tommaso Marini nella prova individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Il classe 2001 delle Fiamme Oro ha iniziato la sua giornata con il successo per 15-6 sul polacco Rajski nel tabellone da 64, mentre nel turno da 32 ha superato il cinese Chen grazie al 15-10. Nel match del tabellone da 16, il numero 2 del ranking FIE, seguito a fondo pedana dal CT Stefano Cerioni, ha sconfitto l’americano Chamley-Watson con il punteggio di 15-8. Ancora uno statunitense sulla strada di Tommaso nel match con il quale si è assicurato la medaglia. Nei quarti di finale ha infatti battuto, dopo un match equilibratissimo, Nick Itkin per 15-14. Lo stop in semifinale per Marini è arrivato ad opera dell’egiziano Mohamed Hamza (15-8) poi vincitore della gara (davanti a Ka Long Cheung, portacolori di Hong Kong). Una grande prestazione per l’anconetano che sale per la terza volta sul podio in questa stagione di Coppa del Mondo dopo la vittoria di Tokyo e l’argento de Il Cairo.

Si è fermato ad un passo dalla top 8 la corsa di Alessio Foconi e Daniele Garozzo. L’atleta dell’Aeronautica Militare, vincitore del Grand Prix di Busan a marzo, da numero 3 del ranking ha superato l’atleta di Hong Kong Ng per 15-12 nel tabellone da 64. Foconi, che si allena al Club Scherma Terni, ha poi vinto contro il giapponese Saito con un comodo 15-8 finale. Negli ottavi di finale poi lo stop subito dal cinese Xu con il punteggio di 15-11.

Stop nel tabellone da 16 anche per Daniele Garozzo. La medaglia d’oro olimpica di Rio 2016 ha superato l’americano Chen per 15-14 nel turno da 64 e nel tabellone da 32 ha poi avuto la meglio sul giapponese Suzumura con il punteggio di 15-13. Il classe ’92 è stato poi fermato negli ottavi di finale dallo statunitense Meinhardt all’ultima stoccata con il 15-14 finale.

Così gli altri italiani: 18. Filippo Macchi, 26. Guillaume Bianchi, 32. Giorgio Avola, 38. Edoardo Luperi, 46. Davide Filippi, 64. Tommaso Martini.

