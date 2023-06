TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Sono 10 le azzurre del fioretto femminile che si sono qualificate al tabellone principale della coppa del mondo di Tbilisi dopo le fasi preliminari. Alle già ammesse, per diritto di ranking, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Batini, si sono aggiunte dopo una perfetta fase a gironi anche Anna Cristino e Martina Sinigalia. Il tabellone preliminare di eliminazione diretta ha aperto le porte per il tabellone principale di domani anche a Martina Favaretto, Camilla Mancini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis (che nel match decisivo ha sconfitto la compagna di nazionale e di allenamento Olga Rachele Calissi). Stop nel primo turno di eliminazione diretta per Giulia Amore. Domani, a partire dalle ore 8 italiane, il via del tabellone principale da 64 individuale. La tre giorni di gare si concluderà domenica con la competizione a squadre sempre dalle 8 orario italiano.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

