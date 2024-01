PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Fa quasi en plein l’Italia del fioretto femminile nella Coppa del Mondo di Parigi. Sono 11 le fiorettiste azzurre del Ct Stefano Cerioni qualificate al tabellone principale di domani. Erano già ammesse alla giornata clou della gara individuale per diritto di ranking Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Grazie ad un girone perfetto hanno staccato il “pass” per il tabellone principale già al primo step anche Arianna Errigo, Elena Tangherlini e Olga Rachele Calissi. Dopo il tabellone preliminare, poi, si sono qualificate per domani anche Serena Rossini, Anna Cristino, Erica Cipressa e Camilla Mancini. Out nel match decisivo soltanto Martina Sinigalia. Il sabato sarà dunque dedicato ai tabelloni principali delle due prove individuali, sia maschile che femminile, con inizio alle ore 9 nella spettacolare location dello Stade Pierre de Coubertin. Domenica la chiusura della quattro giorni della tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi con le due gare a squadre.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]