ROMA (ITALPRESS) – L’Italscherma dei fiorettisti è ancora d’oro, per la terza volta consecutiva nella stagione 2024-2025, all’alba del nuovo quadriennio olimpico. Come lo scorso novembre a Tunisi e come a dicembre sulle pedane giapponesi di Takasaki, anche oggi a Parigi suona l’Inno di Mameli: tre gare a squadre di Coppa del Mondo di fioretto maschile, in tre continenti diversi, e tre successi per il team azzurro. Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno trionfato pure allo “Stade Pierre de Coubertin”, sciorinando una prestazione super, sancita prima dalla semifinale vinta sulla Francia padrona di casa e poi dal successo in finale all’ultima stoccata, per 45-44, contro il Giappone, campione olimpico in carica. Per Foconi, quindi, a Parigi trionfo sia nell’individuale che nella prova a squadre.

La formazione del ct Stefano Cerioni, guidata in terra transalpina (causa virus influenzale Cerioni era assente, dnr.) dai maestri Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore, è stata dominante fin dall’inizio della competizione.

L’Italia ha infatti debuttato con una netta vittoria sulla Spagna nel match degli ottavi, con il punteggio di 45-15. Nei quarti Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno poi superato la Corea per 45-34, arrivando così alla semifinale che li ha visti opposti ai beniamini di casa francesi. Anche contro i transalpini che erano sostenuti da un grande pubblico, però, gli azzurri hanno fatto valere la loro superiorità in pedana, archiviando il match con il risultato di 45-39.

Si è arrivati così alla finale con il Giappone: l’Italia ha provato a scappar via nel punteggio più d’una volta, ma Shikine e compagni non hanno mai mollato, l’epilogo è stato punto a punto e l’oro si è deciso all’ultima stoccata, messa a segno da Macchi per il 45-44 che ha sancito la terza vittoria consecutiva della squadra azzurra di fioretto maschile.

Si chiude in trionfo per la spedizione italiana, allora, pure l’edizione 2025 della storica tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi: ieri il successo di Alessio Foconi (premiato questo pomeriggio dal compagno Tommaso Marini nel “passaggio del testimone” tra il vincitore del 2024 e quello di quest’anno), oggi ancora il Tricolore sul gradino più alto del podio per la gara a squadre. Il tutto nello stesso giorno in cui il fioretto guidato dal ct Cerioni (stra)vince anche nella tappa femminile di Hong Kong (con il quartetto formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini). A meno di un mese dal Grand Prix “italiano” in programma a Torino, appuntamento attesissimo che prevede – in quanto tappa del circuito d’elite dei GP – soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, in scena domenica 9 febbraio, dalle 18, alla Inalpi Arena, brilla il fioretto azzurro.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]