Cavallotti (Exprivia) “Con gli Its impegno contro la fuga dei talenti”

L’intelligenza artificiale nelle aziende può diventare uno strumento sempre più prezioso anche nella gestione delle risorse umane. Ne ha parlato in un’intervista all’Italpress Andrea Cavallotti, Head of Human Resources di Exprivia. Centrale per il gruppo anche il tema della formazione. sat/red