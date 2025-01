NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cinque gare nella notte Nba: quattro successi netti e una vittoria sofferta quanto importante. E’ quella di Memphis che si impone davanti al proprio pubblico su Houston (120-119) al termine di un match giocato punto su punto e che metteva di fronte rispettivamente la terza e la seconda della Western Conference. Privi di Ja Morant i Grizzlies puntano ancor di più sul il collettivo e ne portano sei in doppia cifra con Desmond Bane a distinguersi con una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi. Sono 22 i punti di Luke Kennard, ne fa 21 Jaren Jackson Jr, 11 Jaylen Wells e dalla panchina ne arrivano anche 15 da Santi Aldama e 13 da Brandon Clarke. Non sono da meno i Rockets, anche loro ne portano sei in doppia cifra con i 25 punti di Green, i 22 di Brooks, i 21 di Thompson, i 13 di Van Vleet, in più ci sono le doppie doppie da 11 punti e 10 rimbalzi di Adams e, dalla panchina, da 13 punti e 12 rimbalzi di Tari Eason. Vince Memphis, ma Houston resta davanti.

A Est continua la marcia di Cleveland che mette in cassaforte la vittoria numero 39 (su 48) travolgendo Atlanta 137-115.

Davanti ai propri tifosi i Cavs giocano sul velluto con Darius Garland che ne fa 26, Donovan Mitchell 24 e dalla panchina arrivano i 20 di Ty Jerome, mentre Evan Mobley chiude con 16 punti e 10 rimbalzi. Troppo per gli Hawks che rispondono con i 30 punti di Zaccharie Risacher, i 25 dalla panchina di DèAndre Hunter e la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di Trae Young.

Vincono divertendo e divertendosi anche i Lakers che passano a Washington con un eloquente 134-96, in cui LeBron James mette a referto 24 punti e 11 assist e ha il tempo di godersi i 12 minuti (con 5 punti, 2 rimbalzi e 2 assist) del figlio Bronny. Bene anche Rui Hachimura (22) e Shake Milton che dalla panchina ne fa 21.

Nelle altre due gare della notte vittorie per Timberwolves (138-113 sui Jazz con 36 punti e 11 assist per Edwards) e Portland (119-90 contro Orlando con 22 punti e 8 rimbalzi per Ayton).

