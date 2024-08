Caterina Banti “Audaci e coraggiosi, nello sport e nella vita”

ROMA (ITALPRESS) - Medaglia d'oro a Tokyo e a Parigi in coppia con Ruggero Tita nella Vela Nacra 17, quattro volte campionessa del mondo e altrettante d'Europa, Caterina Banti, è una delle atlete azzurre di maggior successo. La fuoriclasse della vela, è una delle cinque protagoniste della campagna di comunicazione "Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse". Le protagoniste di questo viaggio sono campionesse italiane le cui esperienze di vita sono affiancate ai volti delle persone di Webuild, donne e uomini che ogni giorno operano per la realizzazione degli oltre 150 progetti che Webuild ha in corso nel mondo. Audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione sono i valori che guidano questa campagna e che uniscono il mondo dello sport e di queste atlete a quello di Webuild. Caterina Banti è l'atleta in cui Webuild ha creduto con forza già dal 2011, prima delle medaglie, sostenendo il Circolo Canottieri Aniene di Roma che nel tempo ha cresciuto tanti grandi atleti. La sua parola chiave per la campagna è 'audacia'. ari/gtr