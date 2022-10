Cateno De Luca “Superare il divario Nord-Sud”

"Sud chiama Nord", il movimento guidato da Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina, entra in Parlamento con un deputato e una senatrice, Francesco Gallo e Dafne Musolino, ex vicesindaco e assessore al Comune di Messina. "Vogliamo superare questo divario nord-sud", sottolinea Cateno De Luca, a margine della presentazione dei neo eletti in Parlamento, a Roma. xc3/vbo/gtr