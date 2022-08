Catania, Falcone “Cittadella Giudiziaria grande traguardo per città”

"Questo è sicuramente un grande traguardo non soltanto per la città di Catania, ma per l'intero distretto della Corte d'Appello etnea". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a Catania, a margine della posa della prima pietra della Cittadella Giudiziaria di viale Africa.