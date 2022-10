Cassata “La sostenibilità è ormai nel Dna di Unicredit”

"I temi della sostenibilità sono entrati ormai nel Dna della banca. Cerchiamo in tutti i modi di ridurre l'impatto ambientale della nostra operatività: dal 2017 al 2021 abbiamo tagliato le emissioni del 32%": a dirlo Roberto Cassata, responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit, in occasione dell'edizione 2022 di No Smog Mobility a Palermo. xd6/fsc/gtr