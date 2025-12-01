MILANO (ITALPRESS) – Assolti l’avvocato Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini, nel filone sull’ipotesi di falso e favoreggiamento nell’omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello.
Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi. Per l’accusa era stata attivata una presunta attività di “manipolazione” per aiutare Alessia Pifferi a ottenere un “vizio parziale di mente”.
