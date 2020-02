Caso Gregoretti, Salvini “Rifarei tutto”

"Non sono mai stato cosi' orgoglioso, cosi' tranquillo e cosi' determinato e voglioso di tornare al governo per rifare quello che abbiamo fatto, cioe' difendere confini, sicurezza, orgoglio, dignita', passato, presente e futuro del mio Paese". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini arrivando al Lingotto di Torino, per un comizio. jp/sat/red