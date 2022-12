ROMA (ITALPRESS) – “Tutti vogliono pagare ma farlo in modo ragionevole e rateizzato, in cinque anni, come la legge prevede”. A dirlo, parlando delle “tasse sospese” che i club di Serie A devono pagare allo Stato entro dicembre, è Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione del nuovo volume sul codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato della Figc Giancarlo Viglione, al Coni, edito da Giuffrè Francis Lefebvre.

“Perchè sanzionare delle società per il fatto che lo Stato gli ha consentito di sospendere i pagamenti fiscali? Questo è il punto, non si tratta di aiuti ma di pagare in modo ragionevole”, ha aggiunto il presidente della Lega. Parlando, infine, della proposta di riforma che la Federcalcio aspetta dalle leghe, Casini ha ribadito che “a metà dicembre la proposta sarà pronta”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

