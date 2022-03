Casellati “In Ucraina una guerra insensata”

"Siamo al vostro fianco, insieme all’Unione europea, per contrastare la prosecuzione del conflitto". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in Aula a Montecitorio per la seduta con il videcollegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/mrv