“Gli aggiustamenti apportati in plenaria sono insufficienti. Se il testo non sarà corretto, in occasione dell’imminente Trilogo, prioritariamente allentando i limiti temporali per il raggiungimento degli standard minimi energetici e ampliando le categorie di immobili esentati, saranno gravi le conseguenze per il mercato immobiliare e quindi per l’economia nazionale”. Così Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip, dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva che prevede l’obbligo, per tutti i Paesi Europei, di realizzare interventi di efficientamento energetico immobiliare entro precisi limiti temporali. “Confidiamo che il Governo prenda una posizione forte a tutela del patrimonio immobiliare Italiano e sia convincente nel negoziato finale, rispettando la mozione di maggioranza recentemente approvata alla Camera dei Deputati, nella quale si impegna l’Esecutivo ad adottare tutte le iniziative idonee per scongiurare la pericolosa impostazione europea”, conclude Baccarini. (ITALPRESS).

