Casasco “Isole minori non chiedono assistenza ma pari opportunità”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - "Io credo che le isole minori, loro sindaci e la loro popolazione non chiedano assistenza, ma pari opportunità per competere sul piano della crescita economica e sociale della propria comunità e dei propri territori". Così Maurizio Casasco, presidente della commissione vigilanza anagrafe tributaria della Camera, intervenendo agli "Stati Generali delle isole minori marine" in corso a Lipari. (ITALPRESS). col/abr/azn