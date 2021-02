Casaleggio “Con Rousseau nuovo modello di partecipazione”

"Sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui oltre 100mila persone decideranno in che modo dovrà votare il M5S per questo governo. E' sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione, che si differenzia rispetto ad altre forze". Così Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, incontrando i giornalisti all'avvio della votazione sul Governo Draghi. fmo/sat/red