L’AQUILA (ITALPRESS) – Il presidente della regione Marco Marsilio, ha visitato oggi il cantiere per la realizzazione della Casa della comunità in contrada Casalena a Teramo. La struttura sorgerà in un’area già sede di altri servizi sanitari della ASL e rappresenta un passo fondamentale nel potenziamento della rete territoriale di assistenza. Presenti anche l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, l’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, il direttore generale Maurizio Di Giosia con i dirigenti della ASL di Teramo e tecnici, i consiglieri regionali Paolo Gatti (delegato e Presidente della V commissione Salute), Marilena Rossi ed Emiliano Di Matteo.

L’importo complessivo del finanziamento è pari a € 4.290.000,00. Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’asse di investimento M6C1.1, che punta a rafforzare la capacità del sistema sanitario di fornire servizi efficienti e capillari sul territorio, con un’attenzione speciale alle malattie croniche. Nel corso della cerimonia, il Presidente Marco Marsilio, ha evidenziato come il nuovo presidio rappresenti un modello innovativo di assistenza integrata, che metterà al centro il cittadino, offrendo servizi sanitari e sociali coordinati e di prossimità.

“Le Case della Comunità – ha detto Marsilio – rappresentano un contributo fondamentale nel migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, offrendo un punto di riferimento facilmente accessibile per i cittadini. Queste strutture, operative 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono dotate di personale medico e infermieristico qualificato, in grado di fornire le prime cure e gestire situazioni di minore complessità. L’obiettivo principale è ridurre il sovraccarico di ospedali e pronto soccorso, spesso affollati da pazienti con disturbi meno gravi che potrebbero essere efficacemente trattati a livello territoriale. Dopo anni di pianificazione, la realizzazione delle Case della Comunità sta finalmente prendendo forma, con l’avvio dei lavori per le strutture edilizie necessarie. Un passo concreto verso una sanità di prossimità, in cui medici e infermieri sono disponibili sul territorio per fornire cure primarie e orientare i pazienti all’interno del Servizio sanitario nazionale”.

L’Assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, ha sottolineato l’importanza di queste Case della Comunità per offrire risposte concrete ai pazienti fragili e cronici e alla crescente domanda di assistenza sul territorio, grazie a un approccio integrato e innovativo. “La Casa della Comunità – ha detto l’assessore – diventerà il punto di accesso per le prestazioni sanitarie, mettendo a disposizione dei cittadini un team multidisciplinare composto da medici di medicina generale, specialisti e altri professionisti della salute. Un aiuto concreto e coordinato alle persone che ne hanno bisogno e una promessa che sta diventando realtà su tutto il territorio regionale”.

Nello specifico la CDC Hub di Teramo vedrà la presenza di 4 macroaree: SPECIALISTICA, CURE PRIMARIE, ASSISTENZA DI PROSSIMITA’, SERVIZI GENERALI E LOGISTICI. All’interno troveranno posto: Diagnostica di base; Area prelievi; Area ambulatoriale specialistica, Ambulatori per medici di medicina generale, Ambulatori per pediatri di libera scelta, Ambulatori per infermieri di famiglia o comunità (Ifoc), Ambulatori infermieristici, Guardia medica, Assistente sociale, Assistenza domiciliare integrata (ADI), Unità continuità assistenziale (UCA)

Urp e Cup, Area direzionale e amministrativa, Servizi generali e logistici.

“Cinque anni fa – ha spiegato il direttore Di Giosia – programmando un piano strategico per il rilancio dei servizi, la Asl di Teramo pensò di realizzare a Casalena la Cittadella delle fragilità. Un’idea innovativa e a mio avviso molto efficace. Con i lavori di realizzazione di questa Casa della comunità hub diamo attuazione a quel progetto che si somma alle altre due hub a Roseto e Nereto e alle altre cinque spoke di Isola, Montorio, Bisenti, Silvi e Villa Rosa, realizzate con fondi provenienti dalla Missione 6 del Pnrr per un totale di spesa di 12,8 milioni di euro. Agli interventi finanziati con fondi del Pnrr, utilizzati grazie al pieno appoggio della Regione, si somma dunque un altro progetto della Regione che, inserendo l’area di Casalena nel programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’Inail, ha previsto la realizzazione di una Rsa da 7mila metri quadri e 150 posti per un valore stimato di 10 milioni di euro”.

foto: ufficio stampa Regione Abruzzo

(ITALPRESS).