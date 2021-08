LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – E’ stata chiesta dal procuratore generale la pena dell’ergastolo per l’imprenditore maltese Yorgen Fenech per il suo presunto coinvolgimento nell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Fenech è anche incriminato per complicità nell’omicidio del 2017 e cospirazione criminale. Mentre il primo atto d’accusa prevede l’ergastolo, il secondo prevede una condanna da 20 a 30 anni di carcere.

Fenech sarà processato con l’accusa di aver ideato l’omicidio. Saranno processati anche due presunti sicari, i fratelli George e Alfred Degiorgio, mentre il terzo, Vince Muscat, è già stato condannato a 15 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole.

L’atto d’accusa è stato presentato dal vice procuratore generale poco prima di una seduta programmata per una richiesta di cauzione davanti al tribunale penale.

Secondo l’accusa Yorgen Fenech ha anche ordinato cianuro puro in polvere dall’Ucraina e una serie di armi, tra cui granate e pistole, e centinaia di proiettili. Tutte le informazioni provengono da e-mail trovate sui dispositivi di Fenech che mostrano come avrebbe pagato in Bitcoin per il veleno e le armi.

Sono stati presentati i messaggi scambiati tra Fenech e suo fratello come prova che l’imputato stava tentando di fuggire da Malta a Palermo quando è stato arrestato nel novembre 2019. E’ stato respinto l’argomento della difesa che Fenech stava solo portando il suo yacht da Malta verso la Sicilia per riparazioni.

(ITALPRESS).