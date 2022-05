ROMA (ITALPRESS) – “Il prossimo 1 giugno, dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, siamo pronti e orgogliosi di ospitare la 26esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale della Rai dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e trans-mediale”. Lo ha dichiarato, questa mattina a Roma, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, tenuta presso la sede Rai di viale Mazzini. “Ci attendiamo una vera invasione di visitatori, tra ragazzi, cosplay e addetti ai lavori – ha proseguito Marsilio – nella speranza che chi viene si innamori anche del nostro bellissimo territorio.” Per Marsilio “non c’è soddisfazione più grande che sapere che “Jurassic World”, proiettato al Cinema Massimo in anteprima mondiale durante il festival, sarà visto prima a Pescara che a Hollywood”.

Oltre al Presidente Marsilio e al sindaco del Comune di Pescara, Carlo Masci, che ospiterà dal 1 al 5 giungo i numerosi eventi del festival, erano presenti anche la Presidente di Rai Com, Teresa De Santis, l’Amministratore Delegato Rai Com, Angelo Teodoli, il Direttore Artistico Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi, il Direttore Rai Ragazzi, Luca Milano e il Direttore Rai Play, Luca Milano. La Presidente di Rai Com, Teresa De Santis, nel corso della conferenza stampa ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare “alla Regione Abruzzo e al Comune di Pescara per l’entusiasmo e l’impegno profusi nell’organizzazione di questa edizione di Cartoons on the Bay che, dopo due anni, torna ad aprire finalmente le porte al pubblico in presenza”.

