Caro voli, Urso “Più poteri all’Antitrust per sgominare l’algoritmo”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo messo in campo la norma che dà maggiori e più significativi poteri all'Antitrust proprio al fine di sgominare il cosiddetto algoritmo, ove questo profilasse gli utenti e creasse dei meccanismi di prezzo che si potrebbero definire come distorsivi del mercato". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento organizzato da CNA. "Abbiamo dato ulteriori poteri all'Autorità regolatoria dei trasporti anche per far emergere in piena trasparenza quello che ad esempio i gestori degli aeroporti destinano alle compagnie: incentivi, sussidi e altre forme di intervento perché c'è bisogno di trasparenza per sviluppare un mercato davvero regolato dalle norme europee e italiane e per tutelare fino in fondo gli utenti per i quali ciascuno di noi deve agire". xb1/mgg/red