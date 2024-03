Caro voli, Schifani “Sconti per tutti i siciliani che viaggiano”

(PALERMO) ITALPRESS) - “Quello di oggi è il risultato di un grande sforzo”. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans, nel corso di una conferenza stampa sul caro voli. “Qualche mese fa abbiamo previsto uno sconto del 25 (per tutti) e 50% (per le categorie prioritarie) per i voli da e per Roma e Milano. Noi abbiamo continuato a lavorare e da metà marzo al 31 dicembre tutti i siciliani otterranno la medesima scontistica da e per tutti gli aeroporti italiani. È un passo in avanti importante per essere vicini ai siciliani”. xd6/pc/gtr