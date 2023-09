CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessorato dei Trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) ha segnato all’autorità garante della concorrenza e del mercato, la tariffa di vendita del biglietto pari a 410,17 euro, proposta dalla compagnia aerea Volotea sul volo Olbia-Roma in programma oggi alle 20.25. La tariffa risulta più di 5 volte superiore rispetto alla tariffa massima applicabile ai titoli di viaggio in continuità territoriale per i residenti in Sardegna. “La tariffa proposta sul volo Olbia-Roma da Volotea – ha dichiarato l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro – è una tariffa che è figlia di quelle politiche di prezzo e di profitto, caratterizzate da un alto tasso di speculazione che, in un momento di picco della domanda, come è quella che si manifesta nel cosiddetto controesodo, praticano alcune compagnie che operano sulle rotte da e per la Sardegna”.

“Il fenomeno in danno della nostra Isola – ha spiegato l’esponente della Giunta guidata dal presidente Solinas – è ancor più grave, perchè si manifesta in uno dei collegamenti della continuità territoriale, dove come è noto, il vettore opera in regime di esclusività”. “Auspichiamo dunque – ha concluso Moro – un tempestivo intervento da parte dell’autorità garante e del governo, perchè trovino piena applicazione le disposizioni a tutela dei consumatori, introdotte con il decreto contro il “caro voli”, allo stesso modo di come ci auguriamo che le speculazioni sulle tariffe nei collegamenti da e per la nostra Isola, trovino un’adeguata attenzione da parte della commissione europea, affinchè siano adottate misure urgenti per il ripristino di un opportuno tetto tariffario nei voli della continuità territoriale Sardegna-Continente”.

