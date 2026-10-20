Caro vita, Ricci “Tassare extraprofitti e tagliare le accise per le emergenze”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'Italia può subito tassare gli extraprofitti e dare a disposizione delle categorie più colpite queste risorse per reggere questo aumento del costo della vita". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Partito democratico, Matteo Ricci, in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo. "Seconda questione: l'accisa mobile. Quando aumenta l'accisa, aumenta anche l'IVA che lo Stato riscuote, e questa IVA deve andare automaticamente per abbassare l'accisa. Sono due delle proposte principali che abbiamo promosso" ha spiegato. L'eurodeputato ha centrato l'attenzione sulle proteste in aumento a causa del caro vita, ricordando che "tutte le famiglie hanno subito questo costo dell'energia, ormai nel carrello della spesa, perché è arrivato a intaccare con l'inflazione tutti i prezzi di prima necessità". xf4/col5/gsl