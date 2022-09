TORINO (ITALPRESS) – “E’ la settimana decisiva perchè sia a livello europeo sia a livello nazionale la soluzione venga trovata”. Così il leader del Pd, Enrico Letta, al Festival della Tv sulla situazione energetica, secondo cui “la campagna elettorale sarà determinata anche dalle soluzioni che si daranno proprio alla questione del prezzo dell’energia. Putin sostanzialmente sta influendo e entrando dentro la campagna elettorale e dentro la politica europea purtroppo a piedi giunti e a gamba tesa”. “Noi abbiamo messo in campo delle proposte: disaccoppiamento tra elettricità, rinnovabili e gas; raddoppio del credito d’imposta per le imprese, sia energivore sia per normali dal 25 al 50% e dal 15 al 30%; una nuova formula di bollette luce sociale per le famiglie dall’Isee più bassa”.

Per Letta, poi: “Nella prossima legislatura faremo di tutto perchè la nostra Costituzione scritta dopo la resistenza partigiana, affinchè non venga stravolta”.

