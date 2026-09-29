MILANO (ITALPRESS) – Il gruppo Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia.

Il gruppo offrirà, a partire dal 1° ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento.

Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato.

ENEL, 50% DI SCONTO SUL PREZZO DELL’ELETTRICITÀ DA APRILE 2026

L’offerta a prezzo fisso “Digital luce” di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. Lo afferma la società in una nota, sottolineando poi che l’offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026. Inoltre, rappresenta la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Rispetto al prezzo all’ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l’anno) – prosegue la nota – garantisce uno sconto di oltre 200 euro l’anno solo per la componente di energia elettrica. L’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici come proveniente da fonti rinnovabili.

– Foto Ipa Agency –

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