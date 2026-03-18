Caro carburanti, Salvini “Sostanzioso taglio delle accise in Cdm”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono soddisfatto, mi sembra che le compagnie petrolifere abbiano capito che gli famiglie e imprese italiane non possono continuare a pagare in questo modo gasolio e benzina. Abbiamo chiesto ai petrolieri di fare anche loro la loro parte con un prezzo medio massimo da non superare". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo l'incontro sul caro carburante con le principali compagnie petrolifere alla Prefettura di Milano. "Certo, non siamo noi ad aver scatenato la guerra in Iran e non saremo noi a partecipare alla guerra contro l'Iran. Però stiamo lavorando, io da ministro dei Trasporti con il ministro dell'Economia Giorgetti, per intervenire già stasera in Cdm con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa di benzina già nelle prossime ore", ha aggiunto. xm4/tvi/mca3