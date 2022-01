Caro-bollette, allarme Sicindustria “Aiuti insufficienti”

"Le risorse destinate all'abbattimento delle bollette per le famiglie e le imprese sono insufficienti e non equamente suddivise. Bisogna cambiare i parametri per le Pmi": a dirlo all'Italpress Luigi Rizzolo, vicepresidente di Sicindustria con delega all'energia. mra/fsc/gtr