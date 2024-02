VENEZIA (ITALPRESS) – Silvia Zecchin è la Maria del Carnevale 2024. La giovane, 20 anni, di Noale, studentessa di Scienze Politiche all’Università di Padova oltre a insegnare ginnastica ritmica ai bambini, è stata eletta questa sera al termine della Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e condotta da Maurice Agosti e Alice Bars. A sancire il successo di Silvia Zecchin come vincitrice della rievocazione storica riportata in auge da Bruno Tosi nel 1999 e giunta quest’anno alla sua 25esima edizione il voto dei giurati che il 28 gennaio scorso avevano già scelto le 12 Marie tra una cinquantina di pretendenti provenienti da tutta la Città metropolitana di Venezia.

A portare i saluti istituzionali del sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto: “La festa delle Marie rappresenta l’orgoglio di appartenere a questa storia meravigliosa. Siamo qui per eleggere quella che sarà la rappresentante di questa rievocazione ripresa da Bruno Tosi e continuiamo orgogliosamente a farlo ogni anno. Tradizioni che portiamo avanti per continuare la meravigliosa storia di Venezia”.

La giuria quest’anno era composta da Massimo Checchetto, Direttore Artistico Carnevale; Stefania Stea, vicepresidente Ava (Associazione Veneziana Albergatori); Paolo Polato, Direttivo Abusdef; Silvia Bianchini (Maria del Carnevale 2010); Claudio Vernier, Presidente Associazione San Marco; Andrea Rubelli, Tessiture Rubelli; Giovanni Giusto, Consigliere comunale delegato alla Tutela delle tradizioni; Cristina Scarpa, Direttrice Eventi Scuola San Giovanni Evangelista; Marco Vidal, Direttore generale Merchant of Venice; Giulia Seguso, della famiglia Seguso Vetri; Francesco Briggi, Atelier Pietro Longhi; Eleonora Fuser, attrice e operatrice culturale; Matteo Ramot, Costa Crociere; Roberto Papetti, Direttore Il Gazzettino.

Ad incoronare la Maria del Carnevale 2024 assieme alla patron Maria Grazia Bortolato è stata Beatrice Raffael, Maria del 2023, che ha così ceduto la simbolica corona realizzata dallo scultore veneziano Giorgio Bortoli, alla nuova reginetta della rievocazione storica delle Marie. Tra le 12 Marie è stata premiata come Maria del Gazzettino, espressione del voto dei lettori dello storico quotidiano, Iolanda Gajon, 18 anni di Marghera, studentessa in Scienze umane allo Stefanini.

Alle due Marie vincitrici è stato offerto un gioiello da un commerciante veneziano. Alla giovane vincitrice sono andati anche un viaggio in crociera e un’opera unica in vetro di Murano, un volo in elicottero per un sorvolo sulla Laguna di Venezia. Un amico della rievocazione storica delle Marie a ciascuna delle 12 Marie ha invece donato un braccialetto con un cameo a ricordo di questa meravigliosa esperienza. Domani, Martedì Grasso, alle ore 16 Silvia Zecchin verrà presentata al pubblico del Carnevale di Venezia dal palco di piazza San Marco e indosserà un costume realizzato per l’occasione da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).