Carnevale di Venezia, Elena Sofia Cesca è la Maria per il 2025

VENEZIA (ITALPRESS) – Elena Sofia Cesca è la Maria del Carnevale 2025. La giovane è stata eletta lunedì sera al termine della Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e condotta da Maurice Agosti e Alessia Pintossi. Elena Sofia ha 19 anni ed è di Venezia. Studia Medicina e Chirurgia a Padova. Ama viaggiare e andare a visitare i musei; nel tempo libero legge e va in palestra. Il Carnevale rappresenta per lei uno stacco dalla vita quotidiana. A decretare il successo di Elena Sofia come vincitrice della rievocazione storica riportata in auge da Bruno Tosi nel 1999 e giunta quest’anno alla sua 26esima edizione è stato il voto dei giurati che il 13 febbraio scorso avevano già scelto le 12 Marie tra una sessantina di aspiranti provenienti da tutta la Città metropolitana di Venezia.

A portare i saluti istituzionali del sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto: “La Festa delle Marie è una tradizione che dopo più di mille anni ancora si rinnova. Non solo chi vince ma tutte le ragazze che, come quest’anno, ne hanno fatto parte diventano, di fatto, un tassello che si aggiunge alla continuità di uno tra i più importanti avvenimenti dove protagonista è la donna, epicentro della nostra storia”. Alla serata erano presenti anche i rappresentanti di istituzioni civili e Militari della Città di Venezia. La giuria quest’anno era composta da Massimo Checchetto, Direttore Artistico Carnevale; Claudia Marchiori, Maria del Carnevale 2016, attrice; Claudio Vernier, Presidente Associazione San Marco; Andrea Favaretto Rubelli, Tessiture Rubelli; Giovanni Giusto, Consigliere comunale delegato alla Tutela delle tradizioni; Cristina Scarpa, Direttrice Eventi Scuola San Giovanni Evangelista; Marco Vidal, Direttore generale Merchant of Venice; Giulia Seguso, della famiglia Seguso Vetri; Francesco Briggi, Atelier Pietro Longhi; Eleonora Fuser, attrice e operatrice culturale; Matteo Ramot, Costa Crociere; Roberto Papetti, Direttore Il Gazzettino, Paolo Polato, Direttivo Abusdef.

Ad incoronare la Maria del Carnevale 2025 assieme alla patron Maria Grazia Bortolato è stata Silvia Zecchin, Maria del 2024, che ha così ceduto la simbolica corona realizzata dallo scultore veneziano Giorgio Bortoli, alla nuova reginetta della rievocazione storica delle Marie. Tra le 12 Marie è stata premiata come Maria del Gazzettino, espressione del voto dei lettori dello storico quotidiano, Camilla Zordan. Camilla ha 18 anni, è nata a Venezia e abita a Mestre. È studentessa al liceo classico, a Mogliano. Suona il pianoforte ed è abile nel realizzare lavoretti manuali. Pratica la boxe ed ama coccolare il suo gatto.

Nel martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale alle ore 16 Elena Sofia Cesca verrà presentata al pubblico del Carnevale di Venezia dal palco di piazza San Marco e indosserà un costume realizzato per l’occasione da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi ispirato al tema del Carnevale 2025, ovvero l’iconica figura di Giacomo Casanova.

