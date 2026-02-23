Carlo Conti “Sanremo è cultura, ci sarà un omaggio alla Repubblica”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Forse il momento più importante della mia carriera": Carlo Conti racconta l’emozione di aver portato al Quirinale i protagonisti del Festival e sottolinea le parole del Presidente della Repubblica che hanno riconosciuto la musica pop e Sanremo come cultura. Nella prima serata salirà sul palco Anna Pratesi, 105 anni, tra le prime donne a votare il 2 giugno 1946. xg8/tvi/mca2