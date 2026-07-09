Carceri, Anci Sicilia “Istituire nei comuni la figura del garante dei detenuti”

PALERMO (ITALPRESS) - Benché quella del Garante comunale dei detenuti non sia una figura obbligatoria a livello locale, "ha un'importanza strategica se si considera che i detenuti sono pur sempre cittadini che vivono in una comunità, spesso con le loro famiglie, e che per quanto privati di una serie di diritti sono comunque componenti di tale comunità e lo saranno quando usciranno dal carcere: la figura del Garante può essere l'elemento di raccordo rispetto a un'offerta complessiva di servizi, come i rapporti con la sanità e i servizi sociali che riguardano tanto il detenuto quanto i suoi familiari. Credo che porsi questo tema sia un modo per prevenire difficoltà di reinserimento sociale e in generale quelle problematiche che si verificano una volta tornata la libertà personale". Così Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci Sicilia, a margine di un incontro nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani a Palermo, per sollecitare i sindaci dell’Isola a istituire la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti. xd8/col3/mca3