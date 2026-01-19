Caramanna “Positivo trend di stranieri in Italia. Obiettivo Governo aumentare la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Secondo le stime elaborate da Cst – Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti emerge che nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. E’ questa la risposta al grande lavoro che il Governo sta facendo e che sarà spunto di riflessione il prossimo fine settimana al Forum internazionale di Milano”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo Commissione Attività produttive, che aggiunge: “E’ nostro intento riuscire ad incrementare ancora il turismo cercando di lavorare sulle aree interne e sulla promozione dei borghi, custodi di identità e tradizioni. Lo scopo principale è quello di far crescere i dati postivi che stiamo avendo in termini di turismo e fare in modo che i turisti possano apprezzare sempre di più le bellezze delle aree interne, la gastronomia alla luce anche del fatto che la nostra cucina italiana è diventata patrimonio dell’Unesco”.

