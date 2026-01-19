Caramanna “Positivo trend di stranieri in Italia. Obiettivo Governo aumentare la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Secondo le stime elaborate da Cst Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti emerge che nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. E’ questa la risposta al grande lavoro che il Governo sta facendo e che sarà spunto di riflessione il prossimo fine settimana al Forum internazionale di Milano”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo Commissione Attività produttive, che aggiunge: “E’ nostro intento riuscire ad incrementare ancora il turismo cercando di lavorare sulle aree interne e sulla promozione dei borghi, custodi di identità e tradizioni. Lo scopo principale è quello di far crescere i dati postivi che stiamo avendo in termini di turismo e fare in modo che i turisti possano apprezzare sempre di più le bellezze delle aree interne, la gastronomia alla luce anche del fatto che la nostra cucina italiana è diventata patrimonio dell’Unesco”.

