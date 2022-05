ROMA (ITALPRESS) – Siglato un accordo di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Nacional messicana. Collegati in videoconferenza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, l’Ambasciata degli Stati Uniti del Messico a Roma, ed il Comando della Guardia Nacional messicana a Città del Messico, l’accordo è stato siglato dal Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante della Guardia Nazionale un accordo tra le rispettive forze di polizia. All’evento hanno preso parte, anche loro da remoto, l’Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani a Roma Carlos Eugenio Garcia De Alba Zepeda, l’Ambasciatore d’Italia in Messico Luigi De Chiara, il Ministro della Sicurezza e Protezione cittadina Rosa Icela Rodriguez Velazquez, il Sottocapo Operativo dello Stato Maggiore della difesa messicano Guillermo Briseño Lobera.

L’intesa odierna è volta a stabilire un quadro di cooperazione, già avviato negli anni scorsi, tra le due istituzioni, nei rispettivi settori di capacità e competenza tra cui la tutela ambientale e del patrimonio culturale, il controterrorismo e la sicurezza aeroportuale, la condivisione di esperienze con particolare attenzione ai settori della formazione secondo gli standard internazionali e dell’assistenza e il rafforzamento delle competenze in materia di sicurezza, nonché il perfezionamento dell’addestramento in diversi scenari.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

