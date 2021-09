Carabinieri, De Liso nuovo Comandante provinciale di Palermo

"Il mio impegno sarà massimo e cercherò di prevenire qualsiasi forma di reato. Ma so che questo non basta se la squadra Stato non lavora insieme in tutto il territorio, ma so che arrivo in una zona dove la macchina Stato è ben oleata e lavora con un unico scopo". Lo ha detto il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il generale di brigata Giuseppe De Liso, incontrando la stampa al momento del suo insediamento. agd/vbo/gtr