Carabinieri CITES, 50 anni di tutela della biodiversità globale

ROMA (ITALPRESS) - Cinquant’anni di battaglie silenziose per difendere la vita del pianeta. Alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma si è celebrato l’anniversario della Convenzione di Washington, il trattato che dal 1975 protegge animali e piante minacciati di estinzione. In prima linea, i Carabinieri CITES, uomini e donne impegnati ogni giorno contro traffici illegali, sfruttamento e abuso, per restituire un futuro a specie che rischiavano di scomparire per sempre. Durante l’evento è stato presentato il Calendario CITES 2026, che racconta dodici storie di recupero e rinascita: ferite curate, libertà riconquistata, legalità che prevale sull’illegalità e sul profitto senza scrupoli. Un lavoro che va oltre i confini nazionali e che unisce repressione, prevenzione e sensibilizzazione, perché tutelare la biodiversità non è solo un dovere istituzionale, ma una responsabilità verso le generazioni future. Cinquant’anni dopo la firma della Convenzione di Washington, il messaggio resta forte e attuale: proteggere la natura significa proteggere la vita. mgg/gtr/col