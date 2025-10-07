Capri regina del turismo, prima in Italia e top-5 in Europa per lo shopping internazionale di fascia alta

CAPRI (ITALPRESS) – Capri si conferma la meta estiva più attrattiva per lo shopping internazionale di fascia alta in Italia e rimane tra le Top 5 a livello europeo. La spiccata presenza di americani, la crescita delle nuove generazioni e l’affermazione del segmento lusso consolidano il suo primato. È quanto emerso in occasione del primo evento organizzato da Global Blue a Capri, alla presenza di istituzioni e rappresentanti del settore turistico e retail, come Paolo Falco (Sindaco di Capri), Luciano Bersani (Ascom Confcommercio Capri), Antonio Barreca (Federturismo), Giusy Guarracino (Hotel La Palma) e Stefano Rizzi (Global Blue). Nel periodo giugno-settembre 2025 Capri ha registrato una crescita della spesa tax free del +13% rispetto all’anno precedente, rappresentando la quarta destinazione italiana per contributo alla spesa nel periodo estivo (6%). Tra le principali mete balneari italiane, l’Isola si conferma prima per volumi, con il 49% della spesa complessiva.

Rispetto all’estate 2019, Capri segna un incremento del +156% dei volumi, seconda solo al +624% di Taormina, legato al forte appeal derivante da produzioni cinematografiche internazionali e alle nuove aperture retail. A livello europeo, Capri è quarta tra le destinazioni balneari per contributo alla spesa e registra una delle crescite più elevata insieme a Cannes (+14%), davanti a Monaco (+8%), Saint-Tropez (+7%) e Marbella (+5%). A Capri la spesa media per shopper ha raggiunto 2.900 euro (+13%). Gli Stati Uniti guidano il mercato tax free di Capri, generando oltre metà dei volumi complessivi (56%) e registrando una crescita del +14% anno su anno, trainata da una spesa media per shopper di 3.200 € (+14%). Seguono i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%). Sul fronte generazionale, sono i più giovani a trainare la crescita: la Gen Z registra un +29%, i Millennials un 16%. Tuttavia, le generazioni più adulte (Gen X e Silver) restano determinanti, contribuendo al 59% della spesa totale.

Capri si conferma, inoltre, meta d’elezione per i top spender: gli (U)HNWI rappresentano il 9% dei turisti, ma in termini di spesa arrivano a pesare il 51% del totale. Il 70% degli shopper a Capri appartiene al segmento lusso, con una spesa media di 4k euro a persona. Nel periodo estivo 2025 il lusso, nonostante faccia segnare una flessione nelle principali città d’arte italiane (-6%), a Capri cresce del +12%, trainato dal Fashion & Clothing (57%). Il Watches & Jewellery fa segnare l’aumento maggiore in termini di spesa media per shopper (+15%), arrivando a 19.5k euro. Il 69% dei luxury shopper di Capri, inoltre, acquista lusso solo sull’Isola; il restante 31% dedica comunque il 42% del proprio portafoglio lusso a Capri. Nel corso dell’estate 2025, Global Blue ha infine inaugurato sull’Isola la propria Lounge, dedicata a supportare brand e shopper internazionali in tutte le procedure relative al Tax Free Shopping. La Lounge ha accolto oltre 8.000 visitatori tra giugno e settembre, divenendo un luogo di valore per l’intero comparto turistico dell’Isola.

