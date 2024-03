COSENZA (ITALPRESS) – Oggi, presso Piazza dei Bruzi a Cosenza,

quarta tappa del tour itinerante per l’Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione”, a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il tour che sta attraversando venti regioni si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell’art. 46 della Costituzione italiana.

Al centro dell’evento i temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. La sicurezza sul lavoro, i bassi salari e la maggiore produttività sono questioni cruciali che richiedono l’attiva partecipazione dei lavoratori.

“L’UGL ritiene che le risorse del Pnrr destinate alle opere infrastrutturali interne possano rappresentare un volano per i territori calabresi al fine di rendere stabile l’occupazione in Calabria. E’ necessario sviluppare investimenti al fine di ridurre il divario economico rispetto al Centro-Nord e rilanciare lo sviluppo nel Mezzogiorno, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Occorre puntare sulle politiche industriali per tutelare la competitività delle imprese e rafforzare il tessuto produttivo e locale, al fine di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere la crescita del Mezzogiorno” ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, a margine dell’evento.

“La proposta sulla partecipazione che l’UGL ha presentato in Commissione Finanze alla Camera sottoforma di ‘articolatò – prosegue Capone – va nella direzione di rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche aziendali. Per valorizzare il contratto di secondo livello in chiave partecipativa l’UGL ritiene opportuno delineare un “Contratto di Comunità” che coinvolga le parti datoriali, i sindacati e gli enti locali nell’attuazione di nuove forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. L’obiettivo – conclude Capone – è quello di definire un nuovo paradigma di relazioni industriali in cui i profitti siano diretti a remunerare non solo il capitale ma anche il lavoro”. “La tappa del Tour UGL “Lavoro è PartecipAzione” che ha interessato la città di Cosenza come unica città calabrese, non fa che renderci orgogliosi, in quanto siamo stati premiati per le attività che abbiamo svolto per la tutela del lavoro e dei lavoratori e per tutto il nostro impegno sul sociale. A tal proposito, riteniamo necessario puntare sulle politiche attive del lavoro per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e rilanciare l’occupazione” ha dichiarato Guglielmo Nucci, Segretario UGL Cosenza.

