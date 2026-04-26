Canottaggio, l’Italia si aggiudica la classifica della 40esima edizione del Memorial d’Aloja

PIEDILUCO (ITALPRESS) – L’Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata internazionale che ricorda ogni anno lo storico Presidente federale. Con 89 punti, ottenuti nelle 43 finali disputate tra sabato e domenica, la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici precede la Grecia (43) e la Francia (21) superando così il primo banco di prova stagionale. Prossimo impegno sarà a Plovdiv (Bulgaria) in Coppa del Mondo dal 12 al 14 giugno.

Nel quattro di coppia maschile dominio incontrastato per Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Gli azzurri vincono ancora, questa volta con ancor più margine sulla Repubblica Ceca dopo aver condotto sin dalle battute iniziali. Il campione europeo Under 23 Marco Selva bissa il podio nel doppio maschile: dopo il bronzo conquistato ieri con Gabriel Soares (oggi sesto con Leonardo Tedoldi), ecco il terzo posto di oggi insieme a Niels Torre, con la Francia staccata di soli 10 centesimi. Alice Codato si riconferma sul podio nel singolo femminile: dopo l’argento di sabato, oggi è terza a solo un secondo dall’ucraina Kateryna Dudchenko. Terze, con il miglioramento di una posizione, Clara Guerra e Alice Gnatta nel doppio femminile. Codato, Gnatta e Guerra, insieme all’Under 19 Alizee Ribolzi, uniscono le forze per un quattro di coppia femminile che finisce terzo, alle spalle di Francia e Repubblica Ceca.

Dopo l’affermazione nel due senza, Matteo Lodo e Giovanni Codato salgono sul quattro senza maschile insieme a Nunzio Di Colandrea e Salvatore Manfrecola. Il distacco incassato dall’Italia ieri dalla Francia, pari a tre secondi e tre decimi, si riduce a soli ventisette centesimi. Nella loro seconda gara odierna, l’otto maschile insieme a Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori e Giuseppe Vicino con al timone Alessandra Faella, primo posto davanti a Francesco Pallozzi, Giovanni Abagnale, Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Davide Verità, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprna e Alessandro Bonamoneta, con al timone Lorenzo Tronconi. Terzi gli Under 23 Virgilio Sorrentino, Davide Todeschini, Marco Gilardoni, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Filippo Angella, Tancredi Mancuso e Matteo Pozzobon (tim. Ilaria Colombo). Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari, Under 23, conquistano l’oro nel due senza maschile respingendo negli ultimi metri, per soli sette centesimi, gli attacchi della Turchia. Nel quattro senza femminile nuovo successo per Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi davanti alle Under 23 Sara Lisi, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella.

Nell’otto femminile Merlini, Mondelli, Terrazzi e Pelacchi, insieme alle Under 19 Letizia Martorana, Carolina Cassani, all’Under 23 Sofia Ascalone e a Linda De Flippis, hanno la meglio su Lucrezia Monaci, Alessandra Grasselli, Giorgia Canale, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Marta Ravizza, Sara Lisi e Giorgia Sciattella (tim. Morgana Maroni). Nel due senza femminile argento per Sofia Ascalone e Linda De Filippis, in gara con i colori di RCC Tevere Remo e Marina Militare, e bronzo per le Under 23 Marta Ravizza e Giorgia Canale. Tra i Pesi Leggeri, nel singolo maschile, seconda affermazione per Luca Borgonovo così come nel doppio a imporsi sono Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo davanti a Christian Milano (SC Irno) e Elio Colombrino della Ospedalieri Treviso. Tra gli Under 19 inarrestabili Eduardo Moschella Primicerio ed Elia Bressan, capaci di firmare una nuova vittoria nel doppio maschile davanti a Grecia e Uzbekistan. Ancora a segno Carolina Cassani e Letizia Martorana nel due senza femminile davanti a Uzbekistan e Grecia. Tommaso Salvini e Matteo Moretti chiudono quarti nel due senza maschile. Si tinge nuovamente d’argento la prestazione di Carlo Cavallaro nel singolo maschile, preceduto soltanto dal greco Iason Mouselimis. Maria Lucrezia Dittamo e Francesca Sasso si aggiudicano l’argento nel doppio femminile, in scia alla Grecia vincitrice.

– Foto Luca Pagliaricci/Canottaggio.org –

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