Canoa e sostenibilità ambientale, a Milano la Final Conference del progetto Deck

MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso ieri, con la Final Conference all’Idroscalo di Milano, il progetto europeo Deck-Developing Environmental and Circular Knowledge, in occasione dei campionati del mondo di canoa velocità e paracanoa 2025, organizzati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. L’evento ha rappresentato il culmine di tre anni di collaborazione internazionale dedicati a promuovere la sostenibilità e a definire standard ambientali per gli eventi di canoa, kayak e di tutti gli sport della pagaia.

La conferenza si è aperta con i saluti di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Thomas Konietzko, presidente della Federazione Internazionale di Canoa (Icf), e Antonio Rossi, vice-presidente vicario della Federazione Italiana Canoa Kayak, che hanno sottolineato l’importanza della responsabilità ambientale nello sport e il valore di iniziative come queste per garantire eventi sempre più sostenibili. Durante il panel di approfondimento, Anna Merlini, Sustainability Manager della Fick, ha illustrato gli obiettivi del progetto, evidenziando l’impegno nella definizione di linee guida e strumenti concreti per la sostenibilità degli eventi.

Matteo Semeraro, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna, ha presentato i principali risultati, tra cui il Sustainability Rating Tool e la Life Cycle Assessment, strumenti innovativi per misurare e ridurre l’impatto ambientale delle competizioni. Donatella Minelli, Project Manager della Scuola dello Sport di Sport e Salute, ha illustrato le attività di disseminazione e sensibilizzazione, fondamentali per ampliare la portata del progetto in tutta Europa. Uno dei momenti centrali della giornata è stata la tavola rotonda, moderata da Tiberio Daddi, professore della Scuola Superiore Sant’Anna, con la partecipazione di rappresentanti delle federazioni e dei partner del progetto: Georgia Griva, presidente della federazione ellenica di Canoa-Kayak, Sup e Surf, Andrej Jelenc, presidente della Federazione slovena di Canoa Kayak, Magdalena Hrzenjak, rappresentante della federazione croata di Canoa, Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Idroscalo della Città metropolitana, Cecilia Farias, vice-presidente della Federazione Internazionale di Canoa, insieme a Anna Merlini della Fick e Donatella Minelli della Scuola dello Sport Sport e Salute.

