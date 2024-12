Cannella “Il 400^ festino di Santa Rosalia è stato di grande qualità”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo qui per celebrare, per festeggiare insieme e per ringraziare tutti coloro i quali sono stati coinvolti e sono stati con noi co-protagonisti di questo quattrocentesimo festino che si è piazzato al terzo posto tra gli eventi mondiali e al secondo posto addirittura tra gli eventi culturali mondiali. Quindi un riconoscimento alla città di Palermo, più che ovviamente alla semplice amministrazione, ma un riconoscimento a chi ha lavorato e ha realizzato un evento di altissima qualità". Così il vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, a margine della celebrazione del premio internazionale BEAWorld 2024 ottenuto dal 400^ Festino di Santa Rosalia, al teatro Massimo. Sul prossimo festino, 400+1: "Anche quello - aggiunge - sarà un festino da ricordare. Il prossimo coincide anche con il Giubileo, quindi un momento importante sotto il profilo religioso ovviamente, ma anche sotto il profilo delle tradizioni".