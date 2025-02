Cannella “Fdi impegnata nella tutela del Made in Italy”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'agricoltura rappresenta per l'Italia e per la Sicilia in particolare un settore produttivo fondamentale, non solo per l'apporto al Pil ma per il modo in cui crea occupazione e rafforza identità e tutela del territorio. I prodotti italiani sono tra i più caratteristici e apprezzati all'estero: la tutela del Made in Italy passa proprio da questo, dalla tutela delle nostre produzioni e da battaglie normative contro quei contesti che non tengono conto delle specificità del nostro paese, rischiando di danneggiare un'intera filiera". Così il vicesindaco di Palermo e coordinatore del partito per la Sicilia occidentale Giampiero Cannella, a margine della kermesse all'Hotel San Paolo Palace di Palermo, intitolata “Coltiviamo l'Italia per garantire la sovranità alimentare”, promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. xd8/vbo/gtr