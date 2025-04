Cannavacciuolo, lo chef stellato compie 50 anni

ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune i programmi “Cucina da incubo”, “MasterChef Italia”, “Antonino Chef Academy” e “Family Food Fight”, oltre alla messa in onda su Sky Uno? Hanno tutti la presenza (in veste di giudice) di Antonino Cannavacciuolo, pluridecorato chef (finora si è aggiudicato 9 stelle Michelin) al quale facciamo gli auguri per i 50 anni che compie il 16 aprile.

Per Cannavacciuolo la cucina è un affare di famiglia: il padre Andrea, anche lui cuoco, ha insegnato nella scuola alberghiera di Vico Equense nella quale ha studiato il figlio che racconta di avere voluto fare lo chef fin da bambino quando guardava la nonna cucinare.

Poi le prime esperienze lavorative, nella penisola sorrentina, a Capri (su quell’esperienza è nata una querelle con Gualtiero Marchesi che sosteneva di non aver mai avuto “sotto di sé” il giovane chef) e in Francia fino al 1999 quando, con la futura moglie Cinzia Primatesta (che è vegana), prende la gestione della dimora storica Villa Crespi a Orta San Giulio, sul lago d’Orta che, negli anni, si aggiudicherà tre stelle Michelin.

Nel 2013 Cannavacciuolo arriva per la prima volta in tv con “Cucine da incubo”, versione italiana del programma statunitense condotto dallo chef britannico Gordon Ramsay. Seguono altri programmi televisivi in cui il ruolo di conduttore o di giudice si affianca a quello dell’ospite: un titolo per tutti, il Festival di Sanremo (nel 2016).

Attualmente è giudice di MasterChef Italia con Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Contemporaneamente apre locali: a Novara il Cannavacciuolo Café & Bistrot, a Torino il Bistrot Cannavacciuolo, solo per citarne un paio. Ha raccontato di non aver mai potuto festeggiare un Capodanno, ricorrenza che lo ha sempre visto impegnato in cucina. Chissà se riuscirà a ritagliarsi almeno qualche ora per soffiare sulle prime 60 candeline.

