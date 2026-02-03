Candiani Groove, l’8 febbraio Tengerton aprono la rassegna musicale internazionale

VENEZIA (ITALPRESS) – Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale proposta al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz, torna nel 2026 con un nuovo cartellone di concerti primaverili da febbraio ad aprile. La rassegna è un viaggio musicale che attraversa confini geografici, culturali e stilistici, portando sul palco visioni sonore contemporanee e tradizioni antiche e che mette al centro la ricerca e l’incontro tra linguaggi, offrendo al pubblico esperienze intense e immersive.

Il primo appuntamento ad aprire il programma è domenica 8 febbraio alle ore 18.30 con Tengerton, gruppo di musica popolare e contemporanea mongola, composto da un quartetto di Morin Khuur (il violino a cavallo), lo strumento ad arco più emblematico della tradizione musicale della Mongolia. Il gruppo raccoglie l’eredità del celebre ensemble folk mongolo Egschiglen, attivo con grande successo in Europa e nel mondo da oltre trent’anni. Il nome Tengerton, un gioco di parole che significa “suoni e toni del cielo”, richiama la dimensione spirituale e naturale della loro musica.

I quattro musicisti sono tutti polistrumentisti e cantanti, e praticano l’antica tecnica vocale mongola del canto gutturale difonico o detto armonico. Questa straordinaria forma di canto permette di emettere simultaneamente un suono grave e profondo e uno più acuto e armonico, creando un effetto sonoro ipnotico e primordiale. Riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, questo canto affonda le sue radici nella vita dei pastori delle steppe e nel profondo legame con la natura. Il repertorio dei Tengerton conduce il pubblico in un’esperienza di intensa suggestione, tra canti tradizionali mongoli dedicati alla natura, alla pace e all’amore, raffinati brani strumentali e composizioni originali, in un equilibrio raro tra tradizione ancestrale e sensibilità contemporanea. Biglietti disponibili online su Vivaticket e presso la biglietteria del Centro Candiani.

