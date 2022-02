ROMA (ITALPRESS) – Dopo il lungo stop, scende in campo anche la

serie C per i campionati giovanili della Figc.

Nel girone A dell’Under 17, la Giana Erminio in vetta con 24 punti andrà in trasferta a Renate; nel girone B, spiccano Padova-Mantova e Pergolettese-Sudtirol, sfida tra seconda contro prima. Nel girone C, se la gara Fermana-Cesena non si sa quando sarà disputata, la Reggiana al secondo posto giocherà ad Ancona. Nel gruppo D, il Pontedera capolista affronterà l’Aquila mentre la Viterbese andrà a Lucca. Nel girone E, l’Avellino con 24 punti andrà fuori casa a Pagani mentre il Pescara riceverà il Potenza. Infine, girone F con il Bari a punteggio pieno (10 vittorie su 10) che giocherà in trasferta il derby contro il Monopoli.

Under 15 C: Nel gruppo A, il Renate a 19 punti riceverà la Giana Erminio e l’altra capolista, Pro Vercelli, sfiderà il Lecco. Nel girone B, il Mantova andrà a Padova mentre l’Albinoleffe giocherà in trasferta contro Legnago Salus. Nel gruppo C, Modena capolista affronterà la Vis Pesaro mentre il Cesena giocherà in casa contro l’Imolese.

Gruppo D che vedrà il Pontedera impegnato contro l’Aquila e la Viterbese in trasferta contro la Lucchese. Girone E con sfida tra prima e seconda, Juve Stabia e Turris. Avellino, anch’esso secondo, andrà fuori casa contro la Paganese. Nel girone F, il Palermo giocherà a Catanzaro mentre il Taranto in casa contro il Messina.

(ITALPRESS).

