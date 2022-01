ROMA (ITALPRESS) – La Federcalcio ha reso noto che “a causa del protrarsi delle problematiche legate all’emergenza sanitaria, ai fini della tutela della salute dei tesserati e degli staff delle società sportive, nell’ambito dei Campionati Nazionale Giovanili, attraverso il Comunicato Ufficiale N. 69, il Settore Giovanile e Scolastico ha disposto il rinvio delle gare dei tornei Under 18 e Under 17 di Serie A e B in programma il 9 e il 16 gennaio come segue:

Campionato Under 18 A-B

– turno di domenica 9 gennaio rinviato a domenica 30 gennaio

– turno di domenica 16 gennaio rinviato a mercoledì 2 febbraio

Campionato Under 17 A-B

– turno di domenica 9 gennaio rinviato a domenica 13 febbraio

– turno di domenica 16 gennaio rinviato a mercoledì 16 febbraio”.

