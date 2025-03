Campi Flegrei, scossa di terremoto 4.4. Paura e gente in strada

NAPOLI (ITALPRESS) – Torna la paura nei Campi Flegrei dove all’1,25 una forte scossa di terremoto è stata avvertita in maniera molto chiara dalla popolazione di Pozzuoli ma anche dagli abitanti di tutti i quartieri di Napoli: 4.4 la magnitudo registrata dall’Ingv, la stessa della scossa del 20 maggio 2024 che fu anche la più forte degli ultimi cinquanta anni tra quelle legate al bradisismo. Epicentro in mare, a poca distanza dal lungomare di Pozzuoli, e profondità di 2 chilometri.

Immediato il tam tam sulle chat e nei social con protagonisti i cittadini, molti dei quali sono stati svegliati dalle vibrazioni. A Bagnoli, quartiere al confine tra Napoli e Pozzuoli, tanta gente in strada, qualcuno spaventato dopo aver visto delle crepe nei muri dell’abitazione. Al momento non sono stati segnalati danni gravi e non è stata data notizia di feriti.

In un’abitazione a Pozzuoli è crollato un contro soffitto ed è stato necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco per estrarre da sotto le macerie una persona in vita che non ha riportato ferite gravi.

Come da procedure, in seguito a scosse di terremoto superiori a 4 di magnitudo, “sono stati effettuati i controlli sulla linee flegree prima di attivare la circolazione. Per fortuna tutto regolare”. Lo annuncia in una nota l’azienda di trasporto pubblico locale EAV che ringrazia “gli uomini che hanno passato la notte a lavorare”. Dalle 6.07 la circolazione sulle linee Flegree è stata quindi ripristinata.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).