Campi Flegrei, Lollobrigida “Se cose non vanno bene serve soluzione”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Stato di emergenza ai Campi Flegrei? Se la situazione non va bene bisogna trovare una soluzione. La si cerca insieme, però dire che le cose possono restare come sono credo sia in controtendenza rispetto a quello che pensano i cittadini”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della sesta tappa del Giro d’Italia. A chi gli chiede un commento sull’orientamento del Consiglio dei Ministri in relazione a eventuali ulteriori misure da prendere per l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, il ministro si mostra possibilista: “Noi dobbiamo cercare soluzioni - afferma -. Nel Consiglio dei Ministri l’area è particolarmente serena, lavoriamo in squadra, lavoriamo insieme alle amministrazioni locali e alle istituzioni per migliorare la situazione”. xc9/pc/gtr